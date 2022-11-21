Melis İşiten kimdir kaç yaşında Melis İşiten kimin kızı anne ve babası kimdir?

Amasya'da sabaha karşı meydana gelen feci kazada ağır yaralanan isimlerden biri de Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi, kızının annesi oyuncu Melis İşiten oldu. 3 kişinin öldüğü feci kaza sonrası Melis İşiten'in hayatı merak konusu oldu. Peki Melis İşiten kimdir, kaç yaşında, Melis İşiten'in anne ve babası kimdir?

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Binlerce kişi tarafından takip edilen, sosyal medyanın en ünlü isimlerinden biri olan, Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi oyuncu Melis İşiten Amasya'daki feci trafik kazasında tiyatro ekibinde yer alan isimlerden biri oldu. 3 kişinin öldüğü kazada herkes Melis İşiten'in son durumu nasıl sorusunun yanıtını aramaya başladı. Hayranları tarafından sosyal medya hesabına binlerce yorum yapılan Melis İşiten kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Melis İşiten hangi dizilerde oynadı?

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu , eski eşi Melis İşiten'in de yaralılar arasında olduğu kazaya ilişkin açıklama yaptı. Eski eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Kaygılaroğlu, bir oyuncunun durumunun ağır olduğunu belirtti.

Baş Belası isimli tiyatro oyununu sergilemek için Amasya'dan yola çıkan minibüs tır ile çarpıştı. 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazada ünlü oyuncular yaralandı.

Kazayla ilgili olarak ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu eski eşi Melis İşiten hakkında bilgi verdi. İşiten'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Kaygılaroğlu, Sergen Deveci'nin ise durumunun ağır olduğunu söyledi.

Sergen'in durumu ağır"

"Baş Belası" isimli tiyatro oyunu sonrası dönüş yolunda kaza yapan oyuncuların durumları merak edilirken Uraz Kaygılaroğlu eski eşi Melis İşiten hakkında bir paylaşım yaptı.

Melis'le irtibat halindeyiz

Melis İşiten'in eski eşi açıklamada "Kazadan beri Melis'le irtibat halindeyiz. Çok korktuk çok feci bir kaza yaşadılar, hayatını kaybeden arkadaşlarımız var. Melis'in durumu iyi, yaralı ama iyi. Hayati tehlikesi yok, kalıcı bir şeyi yok. Ceyhun iyi ufak tefek yaraları var. Sergen'in durumu biraz daha ağır" dedi.

Melis işiten kimdir

1989 Haziran ayında dünyaya gelen Melis İşiten, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. Oyuncu koçu İpek Bilgin'den özel dersler alan İşiten, birçok tiyatro oyununda sahne almıştır.

Ünlü isim aynı zamanda oyuncu koçluğu da yapmaktadır. 2014 yılında Uraz Kaygılaroğlu ile evlenen Melis İşiten'in 2016 yılında Ada adını verdiği bir kızı oldu. Çift 2019 yılında boşandı.

Rol aldığı dizi, filmler

Reaksiyon

Yedi Güzel Adam

Vatanım Sensin

Maraşlı

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