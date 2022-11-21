Nedeni şaşırttı! Sonbahar yapraklarının süpürülmesi yasaklandı
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu talimat verdi. Kentte doğal görüntünün kaybolmaması için sonbahar yapraklarının süpürülmesi yasaklandı.Abone ol
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sonbaharın renklerine bürünen parklarda temizlik işleri görevlilerinin dökülen ağaç yapraklarını süpürmemesi talimatı verdi.
Talimatla birlikte parklarda görsel şölen yaşandı. Kasım ayı sonuna kadar parklardaki doğal güzelliğin yerini koruyacağı kaydedildi.