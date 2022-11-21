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AK Partili Aydemir: Akşener dışında harekata destek açıklaması yapan yok

AK Partili Aydemir: Akşener dışında harekata destek açıklaması yapan yok

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "Pençe-Kılıç Harekatı"na destek açıklaması yapan muhalefet lideri olmadığını söyledi.

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Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TSK'nın "Pençe-Kılıç Harekatı"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bununla, birçok yere mesaj verdiklerini belirten Aydemir, "Türkiye, oynayacağınız, aparat olarak kullanacağınız bir ülke değildir. Türkiye, büyük bir ülkedir. Türkiye, dünyada bir güç merkezidir. Bu mesajı veriyoruz. Bu milletle kimse aşık atmaya kalkmasın, kalkarsa gereği yapılır. İşte İstiklal Caddesi'nde bir bomba patlattılar, bedelini ağır ödediler. Bin beter olacaklar, daha beter bedel ödeyecekler." diye konuştu.

Muhalefete bir serzenişleri olduğunu ifade eden Aydemir, "Akşener dışında harekata destek açıklaması yapan muhalefetten bir isim yok. CHP'den, altılı masanın ortaklarından bir açıklama var mı; yok. Niye yok? Çünkü bunlar öyle bir yaklaşım sergiliyorlar ki; 'AK Parti gitsin de vatan yok olsun.' Hiç önemli değil onlar için. Böyle bir şey olabilir mi?" görüşünü paylaştı.

Baykar'ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk Otomatik Taksi ve Koşu Testini başarıyla tamamladığını anımsatan Aydemir, "Bunlar, dosta, düşmana mesajdır. Dostlarımız iftihar ediyorlar, düşmanlar da dünyadaki nizamı bozmaya çalışırlarsa karşılarında Türk devletinin gücünü göreceklerdir." dedi.

Aydemir, 83 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un ailesine, basın camiasına başsağlığı diledi.

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