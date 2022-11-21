Saadettin Tantan 'büyük oyun sekteye uğrayacak' dedi İstiklal saldırısının nedenini açıkladı

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'ndeki 6 sivilin öldüğü terör saldırısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Türkiye'nin "Esad'la anlaşabiliriz” açıklamalarıyla paniğe kapılan çevrelere dikkat çekerek, "Türkiye Esad'la anlaştığı takdirde hem Suriye'nin, hem Lübnan'ın, hem de Irak'ın parçalanmasını engelleyecek ve böylece büyük oyun sekteye uğrayacak" dedi.

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Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü yazarı Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtlayan Tantan, İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bombacı kızın İdlib üzerinden geldiği söylendi, o bölgeler Türkiye'nin güvenliğinin en kuvvetli olduğu bölgeler, zaman zaman bu bölgelerde gerek Rusya, gerekse Amerika belli yerleri bombalıyor, Amerika ve Rusya buralarda birbirlerine hiç dokunmuyorlar. DAEŞ, El Nusra, El Kaide, bunların hepsi tamamen yabancı servislerin kullanımında olan örgütler. Oraya dünyanın her tarafından savaşmaya gelen yüzlerce, binlerce militan güç “Türkiye'nin Esad'la anlaşabiliriz” açıklamalarıyla paniğe kapıldılar ve “Biz ne olacağız, nereye gideceğiz” korkusuna düştüler. Türkiye'nin Esad'la anlaşmasını istemeyenler belli, Türkiye Esad'la anlaştığı takdirde hem Suriye'nin, hem Lübnan'ın, hem de Irak'ın parçalanmasını engelleyecek ve böylece büyük oyun sekteye uğrayacak. Türkiye, bütün bu bataklıktan kendi iradesiyle; Lübnan'la, Suriye ve Irak'la bir araya gelip birlikte hareket ederek bu bölgenin kalkınması ve güvenliğine kadar her sorunu halledebilir. Bu durumda yabancı güçlerin kullandığı yapılar buralarda kalamazlar. O nedenle, saydığım terör örgütleri ve benzerlerinin hedefinde Türkiye var.”

“Mal varlıklarına el konursa terör örgütlerini kımıldayamaz”

Türkiye, Palermo'da imzaya açılan ‘Sınır aşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesi'ni 2000 yılında imzalamıştır, bu sözleşme “çıkar amaçlı suçlarla mücadeleyi” içerir, Türkiye elindeki yetkiyi kullanarak bu sözleşmeye taraf olan bütün ülkelerde bu örgütlere destek verilmesini engelleyebilir, hiç kimse bir şey diyemez. Mahkemeleri harekete geçirerek PKK'nın ve Türkiye'deki diğer terör örgütlerinin bu ülkeler tarafından korunmasını, desteklenmesini engelleyebilir, hepsinin mal varlıklarına el koyulmasını sağlayabilir, elindeki yetkiyi kullanmasına hükümetler itiraz edemez. Mal varlıklarına el konması terör örgütlerini sekteye uğratır, Türkiye elindeki bu silahı neden kullanmıyor? İktidar, taraf olduğu ve resmi gazetede yayımlanan bu sözleşmeyi neden ortadan kaldırdı? Türkiye istese taraf olan bütün ülkelerde; İngiltere, İspanya, İtalya, Yunanistan ve diğerlerinde uluslararası sözleşmelerin verdiği yetkiyle Türkiye'ye tehdit oluşturan bütün örgütlere yardımın kesilmesini sağlar, terör örgütlerinin ofisleri kapatılır, paralarına el konur ve örgütler kımıldayamaz.”