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Erzincan bu haberi konuşuyor! 27 yaşındaki genç ahırda boğazı kesilmiş ölü bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Erzincan bu haberi konuşuyor! 27 yaşındaki genç ahırda boğazı kesilmiş ölü bulundu

ERZİNCAN'da yaşanan cinayet kentin gündemine oturdu. 27 yaşındaki bir genç evinin ahırında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Korkunç bir cinayete kurban giden gençle ilgili soruşturma sürüyor.

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ERZİNCAN merkeze bağlı Ilıdere köyünde oturan C.A.Ş. (27), evinde akşam yemeğinin ardından hava almak için dışarı çıktı. Bir süre kendisinden haber alamayan yakınları, çevrede yaptıkları araştırmada, C.A.Ş'yi evin ahırında, boğazı kesilmiş halde ölü buldu.

Yakınlarının, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından C.A.Ş'nin cesedi, otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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