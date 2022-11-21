Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye küstah gönderme

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros, Silahlı Kuvvetler Günü kutlamaları nedeniyle yaptığı konuşmada, Perslerin Yunanistan'ı işgal girişiminde bulunmasının ardından Yunan zaferiyle sonuçlanan Maraton Muharebesi üzerinden Türkiye'ye gönderme yaptı.

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Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros, Silahlı Kuvvetler Günü kutlamaları nedeniyle yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" açıklamasına gönderme yaparak, "(Gece) gelme' gibi ölümcül bir hata yapan herkes, yeni bir Maraton (muharebesiyle) karşı karşıya kalacak" dedi.

Konuşmasında, milattan önce 490 yılında Perslerin Yunanistan'ı işgal girişiminde bulunmasının ardından Yunan zaferiyle sonuçlanan Maraton Muharebesi'ne atıfta bulunan Floros konuşmasına şöyle devam etti:

"'(Gece) gelme' gibi ölümcül bir hata yapan herkes, yeni bir Maraton (muharebesi) yeni bir Salamis ve yeni bir 731 ile karşı karşıya kalacağını önceden bilsin. Eminim ki her bir Yunanlı geçmişte pek çok kez olduğu gibi ülkesini korumak için iyi mücadele verecek. Bir toprak zerresi için, bir kaya için, bir Yunan taşı için bile. Çünkü biz onlara sahip olmak için ağır bir bedel ödedik."

Maraton savaşında ne olmuştu?

Floros'un bahsettiği Maraton ,Yunanistan'a birinci Pers saldırısı sırasında, MÖ 490 yılında Platea'dan gelen destek birliğiyle takviye edilmiş Atina kuvvetleri ile General Datis komutasındaki Ahameniş Ordusu arasında Maraton Ovası'nda gerçekleşen bir muharebe. Pers Ordusu'nun yenilebileceğini gören Yunanlar, Perslere karşı daha bir özgüvenle savaşmıştır. Yunanlılar, Perslere karşı alınan zaferin bir bakıma Maraton Muharebesi ile başladığına inanmaktadır.