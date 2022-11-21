Türkiye karşıtı senatöre kötü haber! Eşi hakkında soruşturma açıldı

Wall Street Journal gazetesi ABD'li Demokrat Senatör Bob Menendez'in Ermeni asıllı eşi Nadine Arslanian hakkında, "eşinin çıkarına hediye ve hizmet kabul ettiği" gerekçesiyle federal soruşturma açıldığını yazdı.

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Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, New York Güney Bölge Savcılığı, Menendez'in eşi Arslanian hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, Arslanian'ın 2019'dan bu yana eşinin çıkarları için hediye ve hizmet kabul ettiği belirtildi.

Dava kapsamında Mısır'a et ihracatı için tek helal belgesi veren IS EG Halal isimli şirketin sahibi Wael Hana'nın da ifadeye çağrıldığı kaydedildi.

Hana'nın avukatı ise yaptığı yazılı açıklamada, soruşturmanın farkında olduklarını ancak kendilerinin herhangi bir yanlış yapmadığını bildirdi.

Geçen ay da Bob Menendez'in yeni bir federal soruşturma altında olduğu bildirilmişti.

Menendez, Senato'da özellikle Dış İlişkiler Komitesindeki oturumlarda Türkiye karşıtı söylemleriyle biliniyor.