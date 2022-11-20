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Kocaeli'de şüpheli çanta paniği! Trafik iki yönlü kapatıldı, fünyeyle patlatıldı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde D-100 Karayolu üzerine bırakılan sahipsiz el arabası ve üzerindeki çanta ekipleri harekete geçirdi. Kontrollü bir şekilde fünyeyle patlatılan çantanın içinden kıyafet çıktı.

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Olay, saat 21.45 sıralarında İzmit Kemalpaşa Mahallesi Halkevi mevkii D100 Ankara istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, D-100 üzerine bırakılan sahipsiz el arabası gören vatandaşlar durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

D-100 çift yönlü olarak kapatılırken bomba imha ekipleri fünyeyle kontrolü bir şekilde çantayı patlattı.

Yapılan kontrollerde çantanın içinden kıyafet ve kişisel eşyalar çıktı. Trafik normal seyrine dönerken polis ekipleri konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

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