2022 Dünya Kupası'nda açılış Enner Valencia'dan! Tarihe geçti...

Katar ile Ekvador arasındaki Dünya Kupası'nın açılış maçında Enner Valencia'nın attığı gol turnuvanın ilk golü olarak kayıtlara geçti. Valencia, bir gol daha bularak maçtaki 2. golünü attı.

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Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası, Katar - Ekvador maçıyla resmen başladı.

Ekvador Milli Takımı'nın formasını giyen Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia, Dünya Kupası'nın ilk 2 golü attı.

Valencia ilk olarak karşılaşmanın 3. dakikasında topu ağlara gönderdi. Yapılan VAR incelemesinin ardından ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

Enner Valencia penaltıdan golü buldu

Sağ kanattan gelişen Ekvador atağında Estrada'nın derinlemesine pasıyla içeri hareketlenen Enner Valencia, kaleciyi çalımlamak istediği sırada Al Sheeb'in müdahelesiyle yerde kaldı ve Ekvador penaltı kazandı.

Ekvador'un kazandığı penaltıda topun başına gelen kaptan Enner Valencia, sakin bir vuruşla kaleciyi ters köşeye yatırarak ağları sarstı. Bu gol Dünya Kupası'nın ilk golü olarak kayıtlara geçti.

Valencia'dan 2. gol

Orta alanda kaptığı topu sol kanattan sağ kanada doğru taşıyan Caicedeo'nun pasında çaprazdan Preciado'nun ortaladığı topa penaltı noktasının solundan Enner Valencia, şık bir kafa vuruşu yaptı ve 2. golünü kaydetti.

Öte yandan Ekvador'un Dünya Kupalarında attığı son 5 gol, Enner Valecia'nın ayağından geldi. Bu gollerin ikisi 2022 Dünya Kupası'nda üçü ise 2014 Dünya Kupası'nda geldi.