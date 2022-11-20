BIST 4.527
DOLAR 18,61
EURO 19,24
ALTIN 1.046,41
HABER /  SPOR

2022 Dünya Kupası'nda açılış Enner Valencia'dan! Tarihe geçti...

2022 Dünya Kupası'nda açılış Enner Valencia'dan! Tarihe geçti...

Katar ile Ekvador arasındaki Dünya Kupası'nın açılış maçında Enner Valencia'nın attığı gol turnuvanın ilk golü olarak kayıtlara geçti. Valencia, bir gol daha bularak maçtaki 2. golünü attı.

Abone ol

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası, Katar - Ekvador maçıyla resmen başladı. 

Ekvador Milli Takımı'nın formasını giyen Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia, Dünya Kupası'nın ilk 2 golü attı. 

Valencia ilk olarak karşılaşmanın 3. dakikasında topu ağlara gönderdi. Yapılan VAR incelemesinin ardından ağlara giden top gol değeri kazanmadı. 

Enner Valencia penaltıdan golü buldu
Sağ kanattan gelişen Ekvador atağında Estrada'nın derinlemesine pasıyla içeri hareketlenen Enner Valencia, kaleciyi çalımlamak istediği sırada Al Sheeb'in müdahelesiyle yerde kaldı ve Ekvador penaltı kazandı.

Ekvador'un kazandığı penaltıda topun başına gelen kaptan Enner Valencia, sakin bir vuruşla kaleciyi ters köşeye yatırarak ağları sarstı. Bu gol Dünya Kupası'nın ilk golü olarak kayıtlara geçti.

Valencia'dan 2. gol
Orta alanda kaptığı topu sol kanattan sağ kanada doğru taşıyan Caicedeo'nun pasında çaprazdan Preciado'nun ortaladığı topa penaltı noktasının solundan Enner Valencia, şık bir kafa vuruşu yaptı ve 2. golünü kaydetti.

Öte yandan Ekvador'un Dünya Kupalarında attığı son 5 gol, Enner Valecia'nın ayağından geldi. Bu gollerin ikisi 2022 Dünya Kupası'nda üçü ise 2014 Dünya Kupası'nda geldi. 

ÖNCEKİ HABERLER
2022 Dünya Kupası'nda ilk maç! Katar Ekvador (CANLI YAYIN)
2022 Dünya Kupası'nda ilk maç! Katar Ekvador (CANLI YAYIN)
İstanbul Taksim'deki bombalı saldırıya ilişkin 2 kişi daha tutuklandı
İstanbul Taksim'deki bombalı saldırıya ilişkin 2 kişi daha tutuklandı
Kilis'te sınır kapısına roketli saldırı: Yaralı asker ve polisler var!
Kilis'te sınır kapısına roketli saldırı: Yaralı asker ve polisler var!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmesi: Gomis'e Süper Lig'den talip var!
Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmesi: Gomis'e Süper Lig'den talip var!
F-16'lar İstiklal Caddesi'nin çocuk şehitleri Ecrin ve Yağmur için vurdu! Bombalara isimleri kazındı...
F-16'lar İstiklal Caddesi'nin çocuk şehitleri Ecrin ve Yağmur için vurdu! Bombalara isimleri kazındı...
MHP Lideri Bahçeli 6'lı masaya fena yüklendi! Hepsinin gizli ajandası var
MHP Lideri Bahçeli 6'lı masaya fena yüklendi! Hepsinin gizli ajandası var
Engelli genci bıçaklayıp parasını gasp ettiler! Dehşet anları kamerada
Engelli genci bıçaklayıp parasını gasp ettiler! Dehşet anları kamerada
Abdurrahim Albayrak'ın torunu feci şekilde öldü! Nişantaşı'ndaki City's AVM'de facia
Abdurrahim Albayrak'ın torunu feci şekilde öldü! Nişantaşı'ndaki City's AVM'de facia
İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
İran'daki protestolarda can kaybı giderek artıyor
İran'daki protestolarda can kaybı giderek artıyor
Cama çıkıp başına silah dayadı! Kimse ne yaptığını anlamadı
Cama çıkıp başına silah dayadı! Kimse ne yaptığını anlamadı