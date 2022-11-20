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Gece kulübüne silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Gece kulübüne silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

ABD'nin Colorado eyaletinde bir gece kulübünde meydana gelen silahlı saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

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ABD'nin Colorado eyaletindeki bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Colorado Springs kentinde bulunan Club Q gece kulübüne gelen bir şahıs etrafa rastgele ateş açtı.

Silah seslerinin duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylar paylaşılmadı.

ABD
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