BIST 4.527
DOLAR 18,61
EURO 19,24
ALTIN 1.046,41
HABER /  GÜNCEL

Kabus yeniden mi başlıyor! 6 ay sonra koronavirüsten ilk ölüm

Kabus yeniden mi başlıyor! 6 ay sonra koronavirüsten ilk ölüm

Çin'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında 26 Mayıs'tan bu yana ilk kez can kaybı yaşandı.

Abone ol

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Pekin'de yaşayan 87 yaşındaki adam virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu, 26 Mayıs'tan bu yana ülkede virüs nedeniyle kayıtlara geçen ilk ölüm oldu.

 Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 2 bin 204, göstermeyen 22 bin 11 vaka tespit edildi.

Ülkede sonbaharla birlikte, bulaşıcılığı yüksek alt varyantların yayılmasıyla vaka sayısının arttığı gözleniyor. Günlük vaka sayısı son 5 günde 20 bini aştı.

Çin'de sıfır vaka stratejisi devam ediyor

Vakaların nüfusa oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

Covid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Elon Musk, anket yaptı eski ABD Başkanı Trump'ın Twitter hesabı tekrar açıldı
Elon Musk, anket yaptı eski ABD Başkanı Trump'ın Twitter hesabı tekrar açıldı
Barajlar alarm veriyor! İstanbul'un 4 aylık suyu kaldı
Barajlar alarm veriyor! İstanbul'un 4 aylık suyu kaldı
Tekerlekli sandalyeyle gelip yaralı adamın telefonunu çaldı
Tekerlekli sandalyeyle gelip yaralı adamın telefonunu çaldı
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Bipolar hastası dehşet saçtı! 3 polis ile 1 bekçiyi bıçakladı
Bipolar hastası dehşet saçtı! 3 polis ile 1 bekçiyi bıçakladı
Cemal Enginyurt'tan flaş iddia! AK Parti tekrar iktidara gelirse saltanatı ilan edecek
Cemal Enginyurt'tan flaş iddia! AK Parti tekrar iktidara gelirse saltanatı ilan edecek
İstanbul'da asgari ücret alan yok dedi stüdyo karıştı! CHP'li vekil: Dalga mı geçiyorsunuz?
İstanbul'da asgari ücret alan yok dedi stüdyo karıştı! CHP'li vekil: Dalga mı geçiyorsunuz?
10 gündür her yerde aranıyordu! Cesedi öyle bir yerden çıktı ki...
10 gündür her yerde aranıyordu! Cesedi öyle bir yerden çıktı ki...
İstiklal Caddesi saldırısının hesabı soruldu! 6 Suriye askeri öldü iddiası
İstiklal Caddesi saldırısının hesabı soruldu! 6 Suriye askeri öldü iddiası
İstanbul'da iğrenç olay! Kendini 'fabrikatör' olarak tanıttı küçük kızı ekranda çıplak olarak soyundurdu
İstanbul'da iğrenç olay! Kendini 'fabrikatör' olarak tanıttı küçük kızı ekranda çıplak olarak soyundurdu
Kamyonlar gelip tüm köyü bir gecede soyup gittiler! 500 bin liralık vurgun
Kamyonlar gelip tüm köyü bir gecede soyup gittiler! 500 bin liralık vurgun
Ev alacaklar bu tuzağa düşmeyin! Gerçeği öğrendi hayatının şokunu yaşadı
Ev alacaklar bu tuzağa düşmeyin! Gerçeği öğrendi hayatının şokunu yaşadı