Ev alacaklar bu tuzağa düşmeyin! Gerçeği öğrendi hayatının şokunu yaşadı

Ev almak isteyenler dikkat! Ankara'da yaşanan bir olayda ev sahibi almak isteyen bir kişi, hayatının şokunu yaşadı. Emlakçının 635 bin TL dediği ev, gerçekte 600 bin TL çıktı. 35 bin TL'si emlakçıda kalan kişi şimdi hakkını yargıda aramaya hazırlanıyor.

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Ankara'da ev almak isteyen bir kişinin başına beklenmedik bir olay geldi. Emlakçının 635 bin TL dediği ev gerçekte 600 bin TL çıktı. Her şeyin alıcının satıcıyı sosyal medyadan tanımasıyla başladı. Alıcının 35 bin TL parası emlakçıda kalırken iddiaların hedefindeki emlakçı suçlamaları reddetti. Şimdi son sözü yargı söyleyecek.

Evin gerçek fiyatını öğrenince şok oldu

Her şey Ankara'da yaşayan bir kişinin Gölbaşı'nda bir evi beğenmesiyle başladı. İlanda 650 bin TL'ye olan evi emlakçıyla gezdi. 35 bin TL'yi emlakçıya gönderen alıcı, evin tapu örneği fotoğrafını buldu. İlk dikkatini çeken ise tapudaki fotoğraftı. Sosyal medyada ev sahibinin ismini aratınca büyük bir şok yaşadı. Kiracı olarak gösterilen kişinin mal sahibi olduğu ortaya çıktı. Ev sahibiyle görüşen alıcı, evin satış fiyatının 600 bin TL olduğunu öğrenince başından aşağı kaynar sular döküldü.

İddiaları reddetti

Show Haber'in haberine göre ev sahibinin o emlakçılar aracılığıyla evi satmaktan vazgeçtiği belirtilirken, iddiaların hedefindeki emlakçı suçlamaları reddetti. Emlakçı, kendilerini aradan çıkartmak için alıcının direkt ev sahibin bulmaya çalıştığını ifade etti. Şimdi süreç yargıda devam edecek.