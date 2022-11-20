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ABD'li komitandan PKK terörüne açık destek! Sözde mezuniyet törenine katıldı

ABD'li komitandan PKK terörüne açık destek! Sözde mezuniyet törenine katıldı

ABD'nin terör örgütü PKK'ya açık desteği bir kez daha gözler önüne serildi. ABD Özel Kuvvetler Komutanı Jeff Dennis, teröristlerin sözde mezuniyet törenine katılarak konuşma yaptı.

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Türkiye’nin terör örgütü PKK/YPG ile mücadelesi sürerken ABD’nin teröristlere yönelik desteği bir kez daha gözler önüne serildi. Sabah'ın haberine göre, ABD, YPG/PKK'ya özel eğitim vererek teröristleri cesaretlendirmeye devam ediyor. Türkiye'nin düzenlediği harekâtlarda etkisiz hale getirilen teröristler için başsağlığı mesajı yayınlayan ABD bu kez de teröristlerin sözde mezuniyet töreninde boy gösterdi.

ABD'li komutan teröristleri tebrik etti

ABD Özel Kuvvetler Komutanı Jeff Dennis, Suriye'deki eğitim verdiği PKK/YPG'li teröristlerin mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşma yapan ABD'li komutan, teröristleri tebrik etti.

Başarınızla gurur duyuyoruz

Dennis konuşmasında "Günaydın arkadaşlar, bugün bana konuşma fırsatı verdiğiniz için mutluyum Benim adım Jeff Dennis, Himo'daki ABD özel kuvvetleri komutanıyım. Başarınızla gurur duyuyoruz. Bu seviyeye gelebilmek için zorlu bir eğitimden geçtiniz. Sizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

Teröristler için başsağlığı dilediler

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristler için taziye mesajı yayınlamış ve öldürülen teröristler için 'kritik savaşçılardı' ifadesini kullanmıştı. CENTCOM'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:


"Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutan Yardımcısı Salwa Yusuk (Ciyan Afrin) 2 kadın savaşçı ile birlikte 22 Temmuz 2022'de Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlenen bir saldırıda öldürüldü.


Salwa, 2017'den bu yana, IŞİD'e karşı savaşan güçleri yöneten kritik bir SDG lideriydi. CENTCOM olarak bu 3 SDG savaşçısının ailelerine, halkına başsağlığı diliyoruz."

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