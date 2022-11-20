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İstiklal Bombacısı, bombanın başında selfie çekilmiş! WathsApp mesajları ortaya çıktı

İstiklal Bombacısı, bombanın başında selfie çekilmiş! WathsApp mesajları ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'le ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ahlam Albasır ve diğer tutuklu teröristlerin hain saldırının öncesi ve sonrasında yaptıkları WhatsApp yazışmaları tespit edildi. Albashır, İstiklal Caddesi'ne bombayı koyduktan sonra bombalı çanta ile selfie çekilmiş.

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İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir ve 16 terörist tutuklandı. İstanbul polisi yaptığı çalışmalarda teröristlerin hain saldırının öncesi ve sonrasında yaptıkları WhatsApp yazışmaları tespit edildi.

Kadın teröriste 'üstünü değiştir' mesajı

Terörist Ammar Jarkas'ın saldırının ardından kız kardeşine, "Gadir kız eski elbiselerini, geldiği elbiselerini çıkarsın atsın. Atmamız için bir poşete koy" dediği ve böylelikle patlamadan önceden haberi olup kamuflaj için talimat verdiği tespit edildi.

Patlama sonrası gelen mesaj: Bu o...

Ammar Jarkas'ın telefonunda ayrıca Halil M. adlı bir kişiyle yazışmada dikkat çekti. Jarkas'ın, terörist Albashir'in kaçarken çekilen fotoğrafını daire içine alarak 'Bu o' dediği, Halil M.'nin ise; "Allah için beni bilgilendir kardeşim, kardeşim vallahi aklım sizinle meşgul, vallahi öleceğim, benim ve ailen için bilgi ver." yazdığı görüldü.

Korsan taksiciye yazmış

Terörist Albhasir'ın gözaltına alınmadan kısa süre önce kendisini Esenler'den Küçükçekmece'ye götüren korsan taksici Ahmet C.'ye "Merhaba" yazdığı, Ahmet C.'nin ise, "Merhaba ablacığım bana durumun hakkında bilgi ver" şeklinde yanıt verdiği görüldü.

Bombanın başında selfie çekilmiş

Suriye uyruklu, Halep 10 Nisan 1999 doğumlu ve Saleh-Fatma'dan olma terörist Albashir'in banka bıraktığı bombanın yanında 41 dakika boyunca cep telefonuyla kendi fotoğraflarını çektiği, görüntülü görüşme yaptığı, kendisini Esenler'den Küçükçekmece'ye götüren Ammar Jakkas'ın bu telefonu yolda kırıp imha ettiği öğrenildi.

Telefonuna 'Hacı'yı 'Amcam' diye kaydetmiş

Ahlam Albashir’e ifade ve sorgu sürecinde kullandığı telefon ve hatlar da soruldu. Albashir’in anlatımına göre Suriye’den ayrılmadan önce “Hacı” kod adlı kişi kendisine iki Amerikan hattı ile bir telefon verdi. Bombalı saldırıdan sonra da Ahmet Jarkas bu telefonu imha etmek için Albashir’den aldı.

Albashir Suriye’den Türkiye’ye girişten itibaren 5 ay bu telefon ve hatları kullandı. Bu telefonu Albashir’den alan Jarkas, Albashir’e rehberinde kendi numarasının da olduğu Türk hattı takılı yeni bir telefon verdi. Albashir yakalandığında bu telefon da ele geçirildi. Albashir’in bu telefonu ve yaptığı görüşmeler de incelemeye alındı.

Bu 'Hacı'nın telefon numarası

Telefonun rehberinde Ahmet Jarkas’ın numarası dışında Arapça “Amcam” diye kayıtlı bir numara daha vardı. Bu numaranın kime ait olduğu soruldu. Albashir, “Menbiç’ten beni Türkiye’ye gönderen ‘Hacı’nın numarasıdır. Onun isteği üzerine ‘Amcam’ olarak kaydettim. Türkiye’de kaldığım 5 ay boyunca kendisiyle defalarca görüntülü bir şekilde görüşmem oldu. YPG’de üst düzey komutanlardan” diye cevap verdi.

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