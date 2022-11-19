Stefan Kuntz: Bizi rahat bırakırlarsa daha iyi olacağız

Çekya'yı 2-1 yendiğimiz maç sonunda A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Kuntz,"Bize daha fazla güvenip süre tanırlarsa daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." dedi.

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A Milli Takımımız, hazırlık maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı Millilerimiz, 2-1'lik skorla kazandı.

Millilerimiz'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Enes Ünal ve 70. dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Çekya'nın tek golü 56. dakikada Vaclav Cerny'den geldi.

A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, 2-1 kazanılan Çekya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kuntz ilk kez milli olan futbolcularla ilgili konuşurken takımın gün geçtikçe daha iyi noktaya geleceğine inandığını söyledi.

"Bize güvenmeleri gerekiyor"

Kendilerine güvenilirse daha iyi sonuçlar alacaklarını söyleyen Kuntz, "Taktiksel olarak hem defansif hem de ofansif yönden iyi bir gelişme kaydettik. Aslında bugün savunmada sağlam durduk, maalesef tek bir şut kaleye geldi ve gol oldu. Önemli olan, bugün 4 oyuncu daha milli takımda ilk kez süre aldılar.

Bu çok önemli bir konu. Beni, ekibimizi ve takımımızı rahat bırakırlarsa biz daha kolay şekilde kaynaşacağız. Aslında demek istediğim, bize güvenmeleri gerekiyor. Bize daha fazla güvenip süre tanırlarsa daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." dedi.

"Gençler ve tecrübeli oyuncularla birlikte saha içinde iyi bir denge oluyor"

Gençler ve tecrübeli isimlerin arasında iyi bir denge olduğunu belirten Stefan Kuntz, "Enes için şöyle diyebilirim, bir atasözünüz var, 'Şeytanın bacağını kırdı' diye. O şekilde tanımlayabiliriz. Arda konusunu açtığımız zaman Onur'u da Tayyip'i de Samet'i de söylememiz gerekiyor. Herkesi göz önünde tutmamız gerekiyor.

Şimdi gelişimimizi şuradan görüyorsunuz, iki oyuncu çıkarıp iki oyuncuyu saha sürüyoruz ve oyunumuz aksamadan aynı şekilde devam ediyor. Tabii tecrübeli oyuncuların faktörü çok yüksek. Sahada genç oyunculara güç veriyorlar. Gençler ve tecrübeli oyuncularla birlikte saha içinde iyi bir denge oluyor." ifadelerini kullandı.