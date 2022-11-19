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Eden Hazard, fazla kiloları nedeniyle Belçikalı taraftarlardan tepki çekti

Eden Hazard, fazla kiloları nedeniyle Belçikalı taraftarlardan tepki çekti

Belçika'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan yıldız futbolcu Eden Hazard, fazla kiloları nedeniyle Belçikalı taraftarlardan tepki çekti.

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Belçika Milli Takımı'nın resmi Twitter hesabı, Belgian Red Devils, karşılaşmanın ilk yarı sonucunu Eden Hazard'ın bir fotoğrafıyla duyurdu.

Karşılaşmada kendisinden beklenen performansı sergileyemen Hazard'ın yapılan paylaşımda kilolu gözükmesi tepkileri beraberinde getirdi.

Sosyal medyada görüş belirten Belçikalılar, Real Madrid'in yıldız oyuncusu için, "Profesyonel bir oyuncu nasıl böyle olabilir?" ve "Eden Hazard'ı takımdan çıkardın" şeklinde tepki gösterdi.

Bu sezon ne yaptı?

Real Madrid formasıyla bu sezon ligde üç maçta 98 dakika şans bulan Belçikalı oyuncu gol ya da asist yapmayı başaramadı.

Şampiyonlar Ligi'nde de üç maçta 131 dakika sahada kalan 31 yaşındaki oyuncu, bir gol atarken bir kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Rekor bonservis ödenmişti

2012 yılında Chelsea 35 milyon Euro karşılığında Hazard'ı Fransız ekibi Lille'den transfer etmişti. 2019'a kadar İngiliz ekibinde forma giyen Hazard, gösterdiği performansla dönemin en iyi oyuncular arasında gösteriliyordu.

Real Madrid, 2019 yılında 115 milyon Euro ödeyerek Belçikalı oyuncuyu kadorsuna kattı. İspanyol devine transfer olduktan sonra sık sık sakatlıklar yaşayan yıldız oyuncu kendisinden beklenen performansı şimdiye kadar sergileyemedi.

Belçika'nın rakipleri

Dünya Kupası'nda F Grubu'nda yer alan Belçika, 23 Kasım'da Kanada ile ilk maçını oynayacak. İkinci maçında Fas ile karşılaşacak olan Belçika, 1 Aralık'ta oynayacağı Hırvatistan maçıyla grup aşamasını tamamlayacak.

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