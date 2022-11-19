Kına gecesi önce nişanlısının evine giden damat dehşeti yaşadı
EDİRNE'de, kına gecesi öncesi gittiği nişanlısının evinin önünde silahla vurulan damat tedavi altına alındı.Abone ol
Damat H.S, otomobiliyle nişanlısı G.Z'nin evine gitti. H.S, otomobilden indiği esnada araçtan açılan ateşle yaralandı.
Yaralı damat, yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Olaya karıştığı iddia edilen 2 şüpheli kent çıkışında polislerce yakalandı.
H.S. ile G.Z'nin, akşam saatlerinde kına gecesi töreni yapmayı planladığı öğrenildi.