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Kına gecesi önce nişanlısının evine giden damat dehşeti yaşadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kına gecesi önce nişanlısının evine giden damat dehşeti yaşadı

EDİRNE'de, kına gecesi öncesi gittiği nişanlısının evinin önünde silahla vurulan damat tedavi altına alındı.

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Damat H.S, otomobiliyle nişanlısı G.Z'nin evine gitti. H.S, otomobilden indiği esnada araçtan açılan ateşle yaralandı.

Yaralı damat, yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Olaya karıştığı iddia edilen 2 şüpheli kent çıkışında polislerce yakalandı.

H.S. ile G.Z'nin, akşam saatlerinde kına gecesi töreni yapmayı planladığı öğrenildi.

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