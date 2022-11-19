Büyükçekmece’de koca dehşeti! Sesi duyan ihbar etti

BÜYÜKÇEKMECE’de 73 yaşındaki adam tartışma yaşadığı eşini tabanca ile öldürdü, ardından da intihar etti. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.Abone ol
Olay, saat 15.30 sıralarında Büyükçekmece Fatih Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, 73 yaşındaki Hüseyin Karabulut tartışma yaşadığı eşi Nurten Karabulut’u (49), tabancaya vurup öldürdü ardından da intihar etti.
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı müdahalenin ardından Hüseyin Karabulut ve eşi Nurten Karabulut’un hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.