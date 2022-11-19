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Trabzonspor'un eski yıldızı Nwakaeme Süper Lig'e geri dönüyor!

Trabzonspor'un eski yıldızı Nwakaeme Süper Lig'e geri dönüyor!

Beşiktaş'ın Suudi Arabistan'da mutsuz olduğu belirten Anthony Nwakaeme'yi Türkiye'ye getirmeye çok yakın olduğu iddia edildi.

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Geçtiğimiz yaz Trabzonspor'dan ayrılarak Al-Fayha'ya imza atan Anthony Nwakaeme, Türkiye'ye geri dönüyor. Arabistan ekibinde aradığını bulamayan Anthony Nwakaeme'ye Beşiktaş'ın talip olduğu iddia edildi.

Anthony Wwakaeme, Arabistan'dan ayrılmak istiyor
Yaz aylarında Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren ve Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'ya transfer olan Anthony Nwakaeme, yeni takımında aradığını bulamadı. Arap ekibinde mutsuz olan Nijeryalı oyuncunun ayrılmak istediği iddia edildi.

Türkiye'ye dönüyor
Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Al-Fayha'dan ayrılık ihtimali yüksek olan Anthony Nwakaeme için Türkiye'den Beşiktaş devrede. Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak istediği 33 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Süper Lig'e dönmeye sıcak bakıyor.

Şenol Güneş'ten Anthony Nwakaeme'ye onay
Al-Fayha'da mutsuz olan Anthony Nwakaeme için Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in onay verdiği ve siyah-beyazlıların Nijeryalı yıldızı kadrosuna katabileceği ileri sürüldü.

Arabistan karnesi
Anthony Nwakaeme, bu sezon Al-Fayha formasıyla 6 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların 5'inde ilk 11'de yer alan ve toplam 377 dakika süre alan Nwakaeme, 3 golle skora etki etti. (Star gazetesi)

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