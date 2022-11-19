İYİ Parti'de 16 il başkanı görevini bırakıyor! İstanbul ve Ankara da var

İYİ Parti'de 16 il başkanı, milletvekilliği için il başkanlığını bırakacak. 3. Olağan Kurultaya hazırlık çalışmalarının sürdüğü partide, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 16 ilin başkanı milletvekili adaylığına hazırlanıyor.

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İYİ Parti'de, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında eylül ayında yapılan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısından çıkan kurultay kararı kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Seçim takvimi çerçevesinde aralık ayının ilk haftası il kongrelerine başlayacak İYİ Parti'de, teşkilata yine GİK'te alınan "milletvekili adayı olacak ilçe ve il başkanlarının kongrelerde aday olmamaları" yönündeki tavsiye kararı hatırlatıldı.

Bu kapsamda milletvekili adaylığını düşünen ve aralarında İstanbul, Ankara gibi büyük illerin il başkanlarının da bulunduğu 16 ismin aynı göreve talip olmayacağı öğrenildi.

Buğra Kavuncu, Göktürk Boyvadaoğlu, Yetkin Öztürk...

Bu isimler arasında daha önce parti sözcülüğü görevinde bulunan ve ocaktaki il kongresinde başkanlığa aday olmayacak İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ve Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu da yer aldı.

İYİ Parti Manisa, Kahramanmaraş, Kayseri, Samsun, Antalya, Mersin, Erzurum, Burdur, Balıkesir, Sakarya ve Kocaeli il başkanlarının da kongre sürecinde aday olmayarak tavsiye kararına uyacağı öğrenildi.

Büyük kurultay şubat ya da mart ayında

Kurultay çalışmalarına hız veren partide, aralık ayının ilk haftasında ilçe, 29 Ocak'a kadar da il kongrelerinin tamamlanması hedefleniyor.

Parti, 2023 seçim takvimine göre şubat ya da mart ayında ise 3. Olağan Büyük Kurultay'ı gerçekleştirmeyi planlıyor.