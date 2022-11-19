Milyonların beklediği zam! İşte 2023 asgari ücret için son tahmin enflasyona göre artış

-Genel olarak enflasyonun 5-10 puan üzerinde yapılan artışlar geçtiğimiz yıl daha da yüksek olmuştu. Ocak ayında yüzde 50 ve Temmuz ayında da yüzde 30 olmak üzere yüzde 95'in üzerinde bir artış ile asgari ücret 2.825 liradan 5.500 TL'ye çıkartılmıştı.