BIST 4.527
DOLAR 18,61
EURO 19,24
ALTIN 1.046,41
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK

Ev alacaklara önemli uyarı emlak sektörü temsilcisi açıkladı

Ev alacaklara önemli uyarı emlak sektörü temsilcisi açıkladı

Konut satışları kredi fazilerininin yükselişiyle birlikte gerilemeye devam ediyor. Ev almanın tam zamanı olduğunu söyleyen Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, "Aksi halde yeni yıl ile birlikte konut fiyatlarında bugünkü rakamlara ev sahibi olunmasının mümkün olmayacak" dedi.

Abone ol

Konut satışlarında yaşanan düşüşler hakkında açıklamalarda bulunan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Gayrimenkul Komitesi Başkanı ve Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, konut satışlarında yaşanan düşüşün ana sebeplerinin başında konut kredisi oranlarının beklenen seviyelere düşmemesi olduğunu söyledi.

Kredili konut satışlarının gayrimenkul sektörünü doğrudan etkilediğini ifade eden Aydemir, önümüzdeki dönemlerde konut kredi oranlarının düşmemesi halinde konut satışlarında yaşanan düşüşün devam edebileceğini belirtti.

"Kredili konut satışı sektörün can suyu"

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,7 azalış göstererek 13 bin 268 olduğunu kaydeden Aydemir, "Konut üretiminde nakit girdisi olarak büyük önem taşıyan kredili satışlar hem inşaat üreticilerini hem de yeni ev almak isteyenleri doğrudan etkiliyor. Nakit girdisinde yaşanan düşüşler sebebiyle yeni konut üretiminde yaşanan daralma beraberinde birçok sorun getiriyor. Özellikle mevcut konutların fiyatlarındaki büyük artış bu sebeplerin başında yer alıyor" şeklinde konuştu.

"Ev alacaklar için en doğru zaman"

Konut satışlarında yaşanan düşüşün ardından inşaat sektörü üreticileri yeni kampanyalar başlattığını ifade eden Aydemir, ev almak isteyen vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.

Aydemir, "Şirket içi ve uzun vadeli kampanyalar ile konut satışlarını desteklemeyi hedefleyen inşaat firmaları tarafından cazip seçenekler sunuluyor. Ev almayı düşünen, ancak bu kararını erteleyenlerin daha fazla zaman kaybetmeden evlerini almalarının doğru olacak. Aksi halde yeni yıl ile birlikte konut fiyatlarında bugünkü rakamlara ev sahibi olunmasının mümkün olmayacak" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Günseli Kato'dan canlı yayında şoke eden sözler: "Doğurmayan kadın eksiktir, kadının kadın olması için..."
Günseli Kato'dan canlı yayında şoke eden sözler: "Doğurmayan kadın eksiktir, kadının kadın olması için..."
Tonlarca fındığı alarak kaçtığı iddia edilmişti! O muhtar bakın nerede ortaya çıktı
Tonlarca fındığı alarak kaçtığı iddia edilmişti! O muhtar bakın nerede ortaya çıktı
Hibrid motorlu Nissan X-Trail ve Qashqai modelleri Türkiye'de satışa sunuldu
Hibrid motorlu Nissan X-Trail ve Qashqai modelleri Türkiye'de satışa sunuldu
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
'Turnike' arızasını fırsat bildiler, siteye dadandılar: Kadınlar 80 bin TL’lik vurgun yaptı!
'Turnike' arızasını fırsat bildiler, siteye dadandılar: Kadınlar 80 bin TL’lik vurgun yaptı!
Mersin'de emlakçıdan ev almak isteyen müşterisine akıl almaz tuzak
Mersin'de emlakçıdan ev almak isteyen müşterisine akıl almaz tuzak
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı başladı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı başladı
TOKİ, Koru Florya’da 14 rezidansı 60 ay vade ile satışa çıkardı
TOKİ, Koru Florya’da 14 rezidansı 60 ay vade ile satışa çıkardı
Kiracısıyla zam konusunda anlaşamayan ev sahibi çılgına döndü balyozla saldırdı
Kiracısıyla zam konusunda anlaşamayan ev sahibi çılgına döndü balyozla saldırdı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Oğlunun cenazesini almaya gelirken kazada hayatını kaybetti
Oğlunun cenazesini almaya gelirken kazada hayatını kaybetti
Havalimanı'nda feci kaza! Yolcu uçağı kamyonla çarpıştı: 2 ölü
Havalimanı'nda feci kaza! Yolcu uçağı kamyonla çarpıştı: 2 ölü