Günseli Kato'dan canlı yayında şoke eden sözler: "Doğurmayan kadın eksiktir, kadının kadın olması için..."

SERAMİK sanatçısı ve ressam Günseli Kato, Ceyda Düvenci’nin NTV ekranlarında yayınlanan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu. Kato, annelik hakkında çok tartışılacak açıklamalar yaptı. “Çocuk doğurmak kadar güzel bir şey yok" diyen yok ünlü isim "Kadın çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır. Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Oyuncu Ceyda Düvenci'nin NTV ekranlarında sunmaya başladığı "Bambaşka Sohbetler" programının bu haftaki konuğu seramik sanatçısı ve ressam Günseli Kato oldu. Kato programda tartışmalara neden olacak ifadeler kullandı.

"Doğurmayan kadın eksiktir"

Kato annelik hakkında, "Çocuk doğurmak kadar güzel bir şey yok bir kadın için. Kadın çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır. Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir. Doğurduğunuz andan itibaren mertebe kat ediyorsunuz, insan olarak bir canlıya can vermek ve onu büyütmek... İyi ki doğurdum" dedi.

Günseli Kato, sosyal medyada kısa sürede gündeme otururken, kadın-erkek pek çok kişi ünlü ressama tepki gösterdi.

1 kızı var

Günseli Kato ve eski eşi Takuo Kato'nun Aycan Kato adında bir kızı var.