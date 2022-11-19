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Havalimanı'nda feci kaza! Yolcu uçağı kamyonla çarpıştı: 2 ölü

Havalimanı'nda feci kaza! Yolcu uçağı kamyonla çarpıştı: 2 ölü

Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'na iniş gerçekleştiren Latam Havayolları firmasına ait yolcu uçağı, pistteki kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motoru alev alan ve pistte kaymaya başlayan uçakta büyük hasar oluştu. İlk belirlemelere göre, uçağın çarptığı kamyonda bulunan iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Peru'da havaalanına inen yolcu uçağının pistin kenarındaki kamyonla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti.

Latam Havayolları firmasına ait yolcu uçağı, başkent Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra yolun kenarındaki kamyona çarptı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü. Alana çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi gönderildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, çarpmanın ardından uçağın motorundan dumanların yükseldiği görüldü.

İki itfaiyeci öldü
Havalimanı şirketinden yapılan açıklamada, uçağın sağ kanadının kamyona çarptığı ifade edilerek, kazanın nedenlerinin araştırıldığı bildirildi. Peru İtfaiye Teşkilatı Sorumlusu Luis Ponce La Jara, çarpışmada iki itfaiyecinin öldüğünü açıkladı.

Yetkililer, uçakta kaç yolcunun olduğu ve çarpmanın etkisiyle kaç kişinin yaralandığına ilişkin bilgi vermedi. 

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