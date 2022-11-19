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Liselerde yeni dönem başlıyor Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile kılavuz gönderdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Liselerde yeni dönem başlıyor Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile kılavuz gönderdi

Milli Eğitim Bakanlığınca, lise öğrencilerinin bilimsel toplantılar düzenlemesini ve uygulamalı bilim çalışmaları yapmalarını sağlayacak "Bilim Uygulamaları Programı" başlatılacak.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, liselerde "Bilim Uygulamaları Programı"na ilişkin uygulama kılavuzu tüm illere gönderildi.

Programla öğrencilerin, bilim, teknoloji, çevre, ekonomi, eğitim, değerler, coğrafya, tarih, kültür, edebiyat, sanat, ekonomi, hukuk, politika gibi alanlarda, bilimsel düşünme, araştırma ve sunum yapma, rapor hazırlama, kendini ifade etme gibi akademik çalışmalara alt yapı oluşturacak becerilerinin geliştirilmesi ve farkındalık düzeylerinin artırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda öğrenciler, konferans, panel, seminer, sempozyum, forum gibi türlerde bilimsel toplantılar düzenleyecek ve uygulamalı bilim çalışmaları yapacak.

Bu ay sonu itibarıyla pilot olarak uygulanacak

Toplantılar, öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre, aralarında biyomedikal cihaz teknolojileri, büyük veri ve veri madenciliği, ekolojik denge, elektrikli araçlar, e-Ticaret, geleceğin teknolojileri, genetik ve biyoteknoloji, havacılık ve uzay, nanoteknoloji, nesnelerin interneti, organik tarımın da yer aldığı yüzü aşkın alanda düzenlenebilecek.

Programa, il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri, Anadolu, fen ve sosyal bilimler liseleri, okul yöneticileri ve öğretmenler ile üniversitelerin ilgili bölümlerinde görevli akademisyenler katılım sağlayacak. Ayrıca program için üniversitelerle de iş birliği yapılacak.

Bilim Uygulamaları Programı, bu ay sonu itibarıyla pilot olarak Adıyaman, Ankara, Aydın, Bursa, Iğdır, Isparta ve Samsun'daki Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı liselerde, gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren ise tüm illerdeki okullarda uygulanacak.

"Lise öğrencilerimiz akademik çalışmalar yapabilmeyi öğrenecekler"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise programa ilişkin değerlendirmesinde, öğrencileri her açıdan desteklemeye çalıştıklarını, uygulamalı olarak tüm süreçlere öğrencileri dahil ederek öğrenmeye katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Bakan Özer, "Hazırladığımız bu programla, lise öğrencilerimiz akademik çalışmalar yapabilmeyi, bilimsel toplantılar düzenlemeyi öğrenecekler. Bu toplantılar ve çalışmalar yoluyla hem bilim, teknoloji, çevre, ekonomi, eğitim, değerler, coğrafya, tarih, kültür, edebiyat, sanat, ekonomi, hukuk ve politika gibi alanlarda farkındalıkları artacak hem de bilimsel düşünme, araştırma yapma, rapor hazırlama, kendini ifade etme, sunum yapma gibi akademik alanlarda becerileri gelişecek." ifadelerini kullandı.

Okul ve il bazlı olarak iki aşamalı yürütülecek program kapsamında, konferans, panel, seminer, bilgi şöleni, forum gibi toplantılar düzenleneceğini aktaran Özer, programın fen bilimleri, matematik ve teknoloji ile sosyal bilimler alanlarında gerçekleştirileceğini kaydetti.

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