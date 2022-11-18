Fenerbahçe Beko, evinde ağırladığı Panathinaikos'u yendi

THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde ağırladığı Panathinaikos'u 107-77 yendi.

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EuroLeague 8. haftasında sahasında Panathinaikos'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibine adeta fark attı.

Fenerbahçe 30 sayı fark attı

Temsilcimiz rakibi karşısında ikinci çeyrekten itibaren skor üstünlüğünü ele aldı ve muazzam bir performansa imza atarak karşılaşmayı 107-77’lik skorla kazandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe 7. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Panathinaikos ise 6. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe’de Scottie Wilbekin 19 sayıyla öne çıkarken Nigel Hayes-Davis 16 sayı – 2 ribaund, Johnathan Motley ve Carsen Edwards da 10 sayıyla oynadı. Nick Calathes 9 sayı – 7 asist – 5 ribaund ile öne çıkarken Melih Mahmutoğlu 9, Marko Guduric de 8 sayıyla oynadı.

Panathinaikos’ta Dwayne Bacon 20 sayı – 5 ribaund, Georgios Papagiannis 12 sayı – 4 ribaund, Nate Wolters 11 sayı – 5 asist, Derrick Williams da 10 sayı – 4 ribaund ile oynadı. Ponitka 7, Gudaitis de 6 sayıyla mücadeleyi tamamladı.