Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenski'ye tahıl koridoru teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü. Erdoğan, tahıl ihracatına ilişkin yapıcı tutumu için Zelenski'ye teşekkür etti.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler ele alındı.
Erdoğan görüşmede, tahıl ihracatına ilişkin yapıcı tutumu için Zelenski'ye teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı bugün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşmüş, tahıl koridorunun 120 gün süreyle uzatılması konusundaki yapıcı tutumu için teşekkür etmişti.