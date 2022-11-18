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Kılıçdaroğlu KESK Eş Genel Başkanları ve Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı ile görüştü

Kılıçdaroğlu KESK Eş Genel Başkanları ve Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KESK Eş Genel Başkanları Mehmet Bozgeyik ve Şükran Kablan Yeşil ve daha sonra Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel ile görüştü.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanları Mehmet Bozgeyik ve Şükran Kablan Yeşil’i bugün CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba eşlik etti.

Tekgıda-İş Sendikası ile görüştü 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel ile görüştü.

Kemal Kılıçdaroğlu, Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel'i bugün CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba eşik etti.

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