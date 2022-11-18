Beşiktaş Dele Alli için kararını verdi! Sezon sonunda...

Beşiktaş'ta yönetim, Everton'dan kiralanan Dele Alli için belirlenen satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

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Beşıktaş yönetiminin yazın transferi esnasında opsiyonu için uzun pazarlık yaptığı ve sezon sonuna göre devre arası için bonservisini 2 milyon euro daha düşük tuttuğu Dele Alli, beklentileri karşılayamadı.

İngiliz futbolcunun ocak ayında 6 milyon euro, sezon sonu 8 milyon euro olan opsiyonunun devre arasında kullanılması düşünülmüyor. Sezon sonuna kadar değişim gösterip, performansını üst seviyeye çıkarması halinde yeniden değerlendirme yapılacak.

Siyah-beyazlı forma ile 7 Süper Lig, bir de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Dele Alli her iki kulvarda da birer gol atabildi.