AK Partili Zonguldak belediyesi suya yüzde 190 zam yaptı! İstanbul ve Ankara duymasın

ZONGULDAK Belediyesi suya öyle bir zam yaptı ki il halkı şoka girdi. AK Partili belediyenin yaptığı yüzde 190 zamla Zonguldak'ta suyun fiyatı 3 liradan 9 liraya çıktı. Yüzde 190 zamlı su tarifesi Zonguldak'ta 1 Ocak 2023 itibariyle uygulanacak. Zonguldak Belediye Meclisi'nden AK Partililerin oyları ile geçen zamma CHP'li üyeler red oyu verip tepki gösterdi. Geçtiğimiz aylarda İstanbul ve Ankara'daki su zammı tartışmaları vardı. İstanbul ve Ankara'da AK Partililer su zammına karşı çıkmıştı.

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ZONGULDAK Belediyesi'nin yaptığı eşi benzeri görülmemiş su zammı gündeme oturdu. AK Partili Ömer Selin Alan belediye başkanlığını yaptığı Zonguldak'ta Kasım ayı meclis oturumunda kallavi zam kararı çıktı. Zonguldak'ta hanelerde kullanılan suya yüzde 190 zam yapıldı. Karar AK Partili üyelerin oyu ile geçerken, CHP'li üyeler karşı çıktı ve red oyu verdi.

3 lirayken 9 lira oldu

TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyonun 2.5 katı zam yapan Zonguldak belediyesi, yeni su tarifesini 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle uygulayacak. Zonguldak'ta 3 lira olan su fiyatı 9 liraya çıkmış oldu. İş yerlerinde ise 9 lira olan ücret 26 lira yapıldı.

ZONGULDAK Belediye Başkanı Ömer Selim Adan'ın zam sonrası gelen tepkilere vereceği yanıt merak konusu...

Yapılan zam sonrası Zonguldak'taki yeni su fiyatlar şu şekilde:

-Konutlarda 3.10 TL’den 9 TL’ye yükseldi.

-Engelli, şehit ve gazi yakını indirimli konutlarda 1,50 TL’den 4,50 TL’ye yükseldi.

-İşyeri tarifesi 9 TL’den 26 TL’ye yükseldi.

-Fabrika ve sanayi kuruluşları tarifesi 5 TL’den 14,50 TL’ye yükseldi.

-İnşaat ve şantiye tarifesi 12 TL’den 35 TL’ye yükseldi.

-Kamu kurum ve kuruluşları tarifesi 4.65 TL’den 13,50 TL’ye yükseldi.

-Elektrik Dağıtım Şirketleri ve Türk Telekom tarifesi 40 TL’den 115 TL’ye yükseldi.

-Protokol ile su satışı yapılan yerlerde 15 TL’den 43,50 TL’ye yükseldi.

-Geçici aboneler tarifesinde geçici konut 3.20 TL’den 9.20 TL’ye, geçici iş yerinde 9.10 TL’den 26.40 TL’ye yükseldi.

-Sosyal yardım alan aboneler 15 metreye kadar 4,50 TL’ye yükseldi.