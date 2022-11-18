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Doktorlar inanamadı! Yeni doğan bebeğin karnından öyle bir şey çıktı ki…

Doktorlar inanamadı! Yeni doğan bebeğin karnından öyle bir şey çıktı ki…

Hindistan Jharkhand eyaletinin Ramgarh bölgesinde Rus kökenli bir bebek dünyaya geldi. Yeni doğan bebeğin karnını açan doktorlar gördükleri manzaraya inanamadı.

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Hindistan'da dünyaya gelen Rus kökenli bebek karnındaki şişlikten dolayı doktorlar tarafından ameliyata alındı. Özel hastanede doğan bebeğin karnındaki şişlik sebebiyle doktorlar tümörden şüphelendi. Ekip bebeği ameliyata aldıktan sonra yeni doğan bebekten tümör değil 8 adet embriyo çıktı.

 Karnından 8 adet embriyo çıktı!

Minik bebeğin karnından çıkan 8 embriyonun henüz gelişim aşamasında olduğunu belirten doktorlar minik bebeğin karnından embriyoları başarılı bir şekilde çıkardı. Benzer durumlarla karşılaştıklarını belirten ameliyat ekibi, 8 olan embriyo sayısının ise bu durum için fazla olduğunu vurguladı.

Doktorlar tümörden şüphelendi

Doktorlar tarafından tümör şüphesi olan bebeğin karnından embriyo çıkması ameliyat ekibine de sürpriz olduğu ifade edildi. Durumu iyi olan bebek ise tedavisinin ardından taburcu edilecek.

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