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Tedbirinizi alın İSKİ duyurdu 5 ilçede su yok

Tedbirinizi alın İSKİ duyurdu 5 ilçede su yok

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelere su verilemiyor. Şebeke hattı arızası ve bakım-onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek ilçeler İSKİ tarafından paylaşıldı.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Su kesintilerinden etkilenen vatandaşlar, İSKİ'nin planlı su kesintisi programını inceliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 18 Kasım İSKİ su kesintisi listesi.

Planlı su kesintisi programına göre, Beyoğlu, Sarıyer, Zeytinburnu, Sultanbeyli, Kağıthane'nin bazı mahallelerine su verilemeyecek. 

İSKİ'den açıklama

İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi

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