İstiklal Caddesi bombacısının sahte evlilik cüzdanı ortaya çıktı! Bakın nereliymiş

İSTANBUL Taksim'deki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir ve firari Bilal Hassan'ın kendilerine "Evli Çift" süsü vermek için Suriye'de sahte evlilik cüzdanı hazırlattıkları ortaya çıktı. Teröristlerin sahte evlilik cüzdanı ortaya çıkarken, Albashır bakın nereliymiş...

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen ve altı kişinin yaşamını yitirdiği, 101 kişinin ise yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir (23) ve sahte kocası Bilal Hassan'ın kendilerine "Evli Çift" süsü vermek için Suriye'de sahte evlilik cüzdanı hazırlattıkları ortaya çıktı.

İşte o evlilik cüzdanı

İstanbul'a geldikten sonra dikkat çekmemek için "Evli Çift" gibi davranan Ahlam Albashir ve Bilal Hassan'ın parmak izleriyle hazırlanmış olan sahte evlilik cüzdanının fotoğrafına ulaşıldı.

Halep Şeriat Mahkemesi imzalı...

Üzerinde Arapça "Halep Şeriat Mahkemesi Tarafından Verilen Evlilik Belgesi" yazan evrakın tercümesi de yapıldı. Bilal Hassan'ın isminin "Bilal El-Haj Mawas Bin Hasan" olarak yazıldığı sahte evrakta Ahlam Albashir'in tam ismi de "Ahlam El-Bashir Bin Saleh" olarak yazılmış…

Suriyeli mi Somalili mi?

Sahte evrakta Arapça olarak "Kişilerin kimlik bilgileri bu şekilde tanımlandı ve nikahları yapıldı. Nikah sözleşmeleri bu şekilde hazırlanmıştır" ifadelerine yer verildiği tercüme edildi. Böylece terörist Ahlam Albashir'in hakkında yapılan "Suriyeli-Somalili" tartışması da sona ermiş oldu.