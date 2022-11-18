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Herkes öldü sandı tam gömecekken uyanınca ortalık karıştı

Herkes öldü sandı tam gömecekken uyanınca ortalık karıştı

Binlerce kapıcıyı yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay; kömür kaloriferli olmayan binada görev yapan görevlilere fazla mesai ücreti ödenmeyeceğine hükmetti.

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Endonezya’da borçlarını ödeyemeyen bir çift ilginç bir plana başvurdu. 40 yaşındaki adam kendisi için bir cenaze töreni gerçekleştirdi ve olayın daha gerçekçi olması için tabut içinde ambulanstan indirildi.

Tabutta yatarken çevresinde yas tutanları gören adam aniden ölümden uyanmış gibi yaparak bir anda ayağa kalktı. Cenazeye katılanlar büyük bir şaşkınlık yaşarken gerçek daha sonrasında ortaya çıktı.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri yaptıkları açıklamada adamın karısıyla birlikte sahte bir ölüm düzenlediğini öğrendiklerini söyledi. Çiftin Endonezya yasalarına göre yetkilileri kasten yanıltmak suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

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