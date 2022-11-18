İTO Başkanı'ndan 2023 asgari ücret için bomba sözler

İstanbul Ticaret Odası (İTO) başkanlığında ikinci dönemine başlayan Şekip Avdagiç, asgari ücretin enflasyon düzeyinde artması gerektiğini ve bölgesel olması gerektiğini ifade etti.

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İTO Başkanı Avdagiç, net-brüt maaş makasının çalışanlar aleyhine bozulduğunu, vergi dilimlerinin çalışanların lehine düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.

SGK üst sınırının 50 bin TL'ye dayandığını hatırlatan Avdagiç, "Bunun yüzde 35’e kadar çıkan bir miktarı SGK'ya ödeniyor. Katsayı makul bir seviyeye göre ayarlanmalı, asgari ücrete değil enflasyona göre olmalı" dedi. Avdagiç, kıdem tazminatında da üst limitlerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yüzde 23-25'i EYT'li

İTO üyeleri arasında EYT’lilerin yüzde 23-25 civarında olduğu bilgisini veren Avdagiç, tüm EYT’lilerin emekli olması halinde nitelikli ve genç işgücü kaybı olacağını, ayrıca işverenin ciddi bir kıdem tazminatı yükümlülüğü ile karşı karşıya kalacağını belirtti. Bloomberg HT'ye konuşan Avdagiç, EYT'lilerle ilgili, genç insanların emeklilik için önlerinin açılacağını, oysa bu genç ve nitelikli işgücünün, iş dünyası içinde kalması gerektiğini dile getirdi.