BIST 4.550
DOLAR 18,62
EURO 19,28
ALTIN 1.055,90
HABER /  EKONOMİ

İTO Başkanı'ndan 2023 asgari ücret için bomba sözler

İTO Başkanı'ndan 2023 asgari ücret için bomba sözler

İstanbul Ticaret Odası (İTO) başkanlığında ikinci dönemine başlayan Şekip Avdagiç, asgari ücretin enflasyon düzeyinde artması gerektiğini ve bölgesel olması gerektiğini ifade etti.

Abone ol

İTO Başkanı Avdagiç, net-brüt maaş makasının çalışanlar aleyhine bozulduğunu, vergi dilimlerinin çalışanların lehine düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.

SGK üst sınırının 50 bin TL'ye dayandığını hatırlatan Avdagiç, "Bunun yüzde 35’e kadar çıkan bir miktarı SGK'ya ödeniyor. Katsayı makul bir seviyeye göre ayarlanmalı, asgari ücrete değil enflasyona göre olmalı" dedi. Avdagiç, kıdem tazminatında da üst limitlerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yüzde 23-25'i EYT'li

İTO üyeleri arasında EYT’lilerin yüzde 23-25 civarında olduğu bilgisini veren Avdagiç, tüm EYT’lilerin emekli olması halinde nitelikli ve genç işgücü kaybı olacağını, ayrıca işverenin ciddi bir kıdem tazminatı yükümlülüğü ile karşı karşıya kalacağını belirtti. Bloomberg HT'ye konuşan Avdagiç, EYT'lilerle ilgili, genç insanların emeklilik için önlerinin açılacağını, oysa bu genç ve nitelikli işgücünün, iş dünyası içinde kalması gerektiğini dile getirdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yıllardır beklediler ilk kez alacaklar! Hangi EYT'li Şubat 2023'te kaç para alacak?
Foto Galeri Yıllardır beklediler ilk kez alacaklar! Hangi EYT'li Şubat 2023'te kaç para alacak? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yargıtay'dan kötü haber! Fazla mesai ücreti ödenmeyecek
Yargıtay'dan kötü haber! Fazla mesai ücreti ödenmeyecek
Arda Güler'i keşfeden isim: Başkana rapor sunulsa, 10 tane daha Arda kazanmış olacaktık
Arda Güler'i keşfeden isim: Başkana rapor sunulsa, 10 tane daha Arda kazanmış olacaktık
Borsa İstanbul yeni kararı duyurdu! 21 Kasım'da başlıyor
Borsa İstanbul yeni kararı duyurdu! 21 Kasım'da başlıyor
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
'PKK'nın arkasında 28 devlet var' diyen Cemil Çiçek: Kimse Müslüman kardeş ayağına falan yatmasın...
'PKK'nın arkasında 28 devlet var' diyen Cemil Çiçek: Kimse Müslüman kardeş ayağına falan yatmasın...
Bakan Murat Kurum'dan Şırnak açıklaması
Bakan Murat Kurum'dan Şırnak açıklaması
İskoçya maçında sakatlanmıştı! Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku
İskoçya maçında sakatlanmıştı! Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku
Fahiş fiyata rekor ceza! Hepsi bir bir tespit edildi! Yumurta, süt, makarna...
Fahiş fiyata rekor ceza! Hepsi bir bir tespit edildi! Yumurta, süt, makarna...
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan flaş fazla mesai ücreti kararı
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan flaş fazla mesai ücreti kararı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstiklal Caddesi saldırısı tipik bir PKK eylemi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstiklal Caddesi saldırısı tipik bir PKK eylemi
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! İfadesini duyan insanlığından utandı
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! İfadesini duyan insanlığından utandı
Mustafa Kemal Paşa'nın Vahdettin'in firar girişimi halinde linç talimatı verdiği belge ortaya çıktı
Mustafa Kemal Paşa'nın Vahdettin'in firar girişimi halinde linç talimatı verdiği belge ortaya çıktı