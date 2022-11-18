Yıllardır beklediler ilk kez alacaklar! Hangi EYT'li Şubat 2023'te kaç para alacak?

EYT maaşları 3 dönem üzerinden hesaplanacak

EYT'lilerin aylık hesaplamalarında 1999 yılı öncesi 1999-2008 yılları arası ve 2008'den sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama söz konusu olacak. 3 ayrı dönem için hesap yapılıp birleştirilecek.