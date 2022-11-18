Yıllardır beklediler ilk kez alacaklar! Hangi EYT'li Şubat 2023'te kaç para alacak?
EYT düzenlemesinde son viraja girildi. Ocak ayı ortasında yasalaşması planlanan düzenlemeyle ilgili şimdi de Şubat heyecanı sardı. Peki En düşük EYT aylık maaşı ne kadar olacak, kim ne kadar maaş alacak?
EYT düzenlemesinden faydalananların ilk maaşlarının Şubat 2023'te yatması beklenirken, milyonlar şimdiden emekli maaşlarını hesaplamaya başladı. EYT'den yararlanarak emekli olacakların maaş ödemesi için 3 ayrı hesaplama söz konusu. İşte ayrıntılar...
EYT ile emeklilikte ilk maaşlar ne zaman alınacak?
Verilen bilgilere göre çalışma aralık ayında tamamlanacak, Ocak 2023'te yasalaşacak ve şartları gerçekleştirenler ilk emekli maaşlarını şubat ayı itibarıyla almaya başlayacaklar.
EYT maaşları 3 dönem üzerinden hesaplanacak
EYT'lilerin aylık hesaplamalarında 1999 yılı öncesi 1999-2008 yılları arası ve 2008'den sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama söz konusu olacak. 3 ayrı dönem için hesap yapılıp birleştirilecek.
Böylelikle EYT'lilerin emekli maaşı hesaplamasında tüm kazançları dikkate alınmış olacak.