İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstiklal Caddesi saldırısı tipik bir PKK eylemi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu. İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü 81 kişinin de yaralandığı saldırı için Bakan Soylu, "İstiklal Caddesi’ndeki saldırı PKK’nın sivilleri hedef alan tipik saldırısıdır" dedi.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı. Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2023 bütçeleri üzerinde sunum yapıyor. 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı terör eylemine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Soylu, "İstiklal Caddesi’ndeki saldırı PKK’nın sivilleri hedef alan tipik saldırısıdır" dedi. Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Başta ABD olmak üzere küresel efendiler...

- Birdenbire son 2 ayda Mersin ve İstiklal Caddesi saldırılarının yaşanması, yüzyılın seçimine yaklaşılırken, Türkiye’yi yeniden küresel istikrarsızlık cenderesine çekme denemesidir.

- Başta ABD olmak üzere küresel efendiler tarafından verilen mesaj, tam bağımsızlık yolculuğundaki Türkiye’yi, etrafındaki coğrafyayı istikrara kavuşturma çabalarının, dünyaya sözünü söylemesini engellemeye yöneliktir.

Klasik bir PKK'nın sivilleri hedef alması

- Her iki olaydaki organizasyon, talimatının geldiği yer, eylemcilere verilen eğitim seviyesi, küresel sistemin üzerimizde oynadığı oyunun büyüklüğüne işarettir. İstiklal Caddesi saldırısı PKK’nın daha önce defalarca gördüğümüz sivil katliamlarından bir tanesidir. Failini bulduk. Şimdi arkasındaki tüm yapıyı deşifre ediyoruz. Elbette içimiz yanıyor. Biz bunlarla her saniye yüzleşiyoruz.

Demek ki örgüt HDP ve Demirtaş'a haber vermiyor

- Birileri bu millete partisinin sitesindeki terörist listesinin hesabını elbette vermelidir. Biz o listeyi elbette unutmayız.

- PKK’nın adını, tasmasını tutan sahibinin adını anmadan yapılan basın açıklamaları bizim gözümüzü boyamaz. İstiklal Caddesi saldırısının ilk gününde HDP ve Demirtaş’ın basın açıklamaları demek ki örgüt bunlara Haber de vermiyor.

İki saldırı da Münbiç'ten oldu

- Üzerinden iki gün geçince hizaya geldiler. Demirtaş ihanet içeren bir kalem almış ve yine devlete iftira atan bir yazı kaleme almış.

- Mersin saldırısı da Münbiç’ten oldu, İstiklal Caddesi saldırısı da Münbiç’ten oldu.

Dağdakilerin ayakkabı numarasını bile biliyoruz

- Terörle mücadelede; terör ilk kez ülke gündeminin alt sıralarına inmiştir. Bilinmesi lazım ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti dağdaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyi bilmektedir.

- Son 12 ayda; 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmiştir. 2016 - 2022 yılları arasında bin 248 teröristin, 393’ü ifadelerinde PKK’ya HDP aracılığı ile katıldığını söylüyor.

- Türkiye uyuşturucuyla mücadelenin en parlak dönemini yaşamaktadır. Mücadelemizin 2022 yılının ilk 10 ayında 200 bin operasyon ile 255 bin şüpheliye yasal işlem yapılmıştır. Uyuşturucu PKK’nın en büyük finans kaynağıdır.