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Adana'da tabancayla öldürülen kişinin katil zanlısı şoke etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adana'da tabancayla öldürülen kişinin katil zanlısı şoke etti

 ADANA'nın merkez Çukurova ilçesinde sokakta tabancayla öldürülmüş halde bulunan kişinin katili arkadaşı çıktı.

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Ekipler Adnan Kaya'nın (38) sokakta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı tamamladı. Ekipler, yaptıkları araştırmayla şüphelinin olay yerinden otomobille kaçtığı bilgisine ulaştı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, plakasını belirledikleri aracın Burak V. (37) tarafından kiralandığını tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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