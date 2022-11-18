Adana'da tabancayla öldürülen kişinin katil zanlısı şoke etti

ADANA'nın merkez Çukurova ilçesinde sokakta tabancayla öldürülmüş halde bulunan kişinin katili arkadaşı çıktı.Abone ol
Ekipler Adnan Kaya'nın (38) sokakta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı tamamladı. Ekipler, yaptıkları araştırmayla şüphelinin olay yerinden otomobille kaçtığı bilgisine ulaştı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, plakasını belirledikleri aracın Burak V. (37) tarafından kiralandığını tespit etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.