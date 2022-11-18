Benzine yeni indirim! Depoları doldurmak için gece yarısını bekleyin! 18 Kasım 2022 fiyatları...

Dün 77 kuruş indirim gelen benzine bu gece yarısı bir indirim daha geliyor... Benzine 19 Kasım 2022 cumartesi gününden (bu gece yarısı) itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş indirim geliyor.

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Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Vatandaşlar da benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzine bu gece yarısı indirim var

Benzine cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilecektir.. Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt fiyatları...

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.79 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21,93 satılıyor.

İstanbul

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 21,93 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 24,84 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 21,92 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 24,83 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 22,07 TL

Motorin fiyatı: 24,94 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 22,07 TL

Motorin fiyatı: 24,98 TL