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Yusuf Yazıcı'ya İtalya'dan talip var! Bonservis bedeli ise...

Yusuf Yazıcı'ya İtalya'dan talip var! Bonservis bedeli ise...

Trazbonspor'a sezon başında Lille'den kiralanan Yusuf Yazıcı, İtalyanların radarına girdi. İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Salernitana'nın milli futbolcuyu kadrosuna katmak isterken 7 ila 8 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı iddia edildi.

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Salerno Today sitesinde yer alan habere göre; bir orta saha oyuncusu arayan İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Salernitana, ocak ayı transfer döneminde Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istiyor. Morgan De Sanctis devrede

Haberde, bir dönem Galatasaray 'da forma giyen ve şu anda Salernitana'da Sportif Direktörlük görevini yürüten Morgan De Sanctis'in, milli futbolcunun durumunu araştırdığı öğrenildi.

Ayrıca, İtalyan ekibinin 25 yaşındaki milli futbolcuyu 7 ila 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katabileceği ifade edildi.

Bu sezonki performansı
Bu sezon bordo-mavili formayla 8 maçta sahaya çıkan Yazıcı, skor katkısı üretemedi. Öte yandan, milli futbolcunun Lille ile olan sözleşmesi de 2024 yılına kadar devam ediyor.

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