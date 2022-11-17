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Bakan Çavuşoğlu'ndan tahıl koridoru mesajı: Umarım ihtiyaç kalmaz

Bakan Çavuşoğlu'ndan tahıl koridoru mesajı: Umarım ihtiyaç kalmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Anlaşma 120 gün sonra bir yıl daha uzatılabilir. Umarım yeniden uzatmaya ihtiyaç kalmaz, ateşkes olur. Biz çabalarımızı yoğunlaştırarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksikalı mevkidaşı ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Casaubon ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

"İnşallah uzatmaya ihtiyaç kalmaz, ateşkes olur"

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasının öne çıkanları şöyle:

"Ukrayna tahılının sorunsuz şekilde ihtiyaç sahibi insanlara gidebilmesi için Rusya’nın taleplerinin de anlaşmada olduğu gibi kabul edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Anlaşmaya herkesin uyması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüştü. Tahıl anlaşması 4 ay daha uzatıldı. Anlaşma 120 gün sonra bir yıl daha uzatılabilir. İnşallah yeniden uzatmaya ihtiyaç kalmaz, ateşkes olur. Biz çabalarımızı yoğunlaştırarak sürdüreceğiz"

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