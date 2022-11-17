BIST 4.507
DOLAR 18,61
EURO 19,30
ALTIN 1.053,50
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray, Hazard için görüşme yaptı!

Galatasaray, Hazard için görüşme yaptı!

Galatasaray, Real Madrid formasıyla şans bulamayan Belçikalı dünya yıldızını kiralamak için harekete geçti.

Abone ol

İspanya kaynaklı bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Buna göre sarı kırmızılılar, Real Madrid'in kadroda düşünmediği Eden Hazard için İspanyol kulübüyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin olumlu geçtiği belirtilirken sarı-kırmızılılar İspanyol ekibine satın alma opsyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Mertens faktörü!

Gaatasaray, Real Madrid'de bekleneni veremeyen 31 yaşındaki kanat oyuncusunu ikna etmek için yakın arkadaşı Dries Mertens'i devreye sokacak.

Eden Hazard: "Son kararı Ancelotti veriyor"

İspanya basınından Marca'ya röportaj veren Eden Hazard, Carlo Ancelotti ile bir görüşme gerçekleştirdiğini şu ifadelerle özetledi:

"Carlo Ancelotti ile neden daha az oynadığım konusunda görüştük. Sezon öncesi bana daha fazla fırsat vereceği vaadinde bulundu. Gelinen noktada bunun böyle olmadığını anlıyorum.

Ancelotti'nin aynı soruyu cevaplayamadığını görüyorum. Belki de Dünya Kupası'ndan sonra her şey çok daha farklı olacak. Ben oynamak istiyorum ama son kararı hoca veriyor, biliyorsunuz."

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Koca'dan saldırıda yaralananlarla ilgili açıklama!
Bakan Koca'dan saldırıda yaralananlarla ilgili açıklama!
Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren zanlının cezası açıklandı
Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren zanlının cezası açıklandı
Tahıl anlaşmasının ardından buğday fiyatları düştü
Tahıl anlaşmasının ardından buğday fiyatları düştü
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Aliyev 'manipülasyon' deyip açıkladı! Ermenistan'a tepki
Aliyev 'manipülasyon' deyip açıkladı! Ermenistan'a tepki
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'ı geçti
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'ı geçti
İBB Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro hattının yapımını başlattı
İBB Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro hattının yapımını başlattı
Akıllara durgunluk veren kaza! Kırmızıda beklerken gözünü bakın nerede açtı
Akıllara durgunluk veren kaza! Kırmızıda beklerken gözünü bakın nerede açtı
Ankara'daki CIA-Rus istihbaratı görüşmesinde neler konuşuldu ?
Ankara'daki CIA-Rus istihbaratı görüşmesinde neler konuşuldu ?
Milli boksörün kullandığı otomobil tırın altına girdi: 1 ölü
Milli boksörün kullandığı otomobil tırın altına girdi: 1 ölü
AK Partili Yayman'dan altılı masa için olay iddia!
AK Partili Yayman'dan altılı masa için olay iddia!
Çalışan kadına regl izni mi geliyor Ankara'dan dikkat çeken karar sosyal medyada duyuruldu
Çalışan kadına regl izni mi geliyor Ankara'dan dikkat çeken karar sosyal medyada duyuruldu