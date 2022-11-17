Galatasaray, Hazard için görüşme yaptı!

Galatasaray, Real Madrid formasıyla şans bulamayan Belçikalı dünya yıldızını kiralamak için harekete geçti.

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İspanya kaynaklı bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Buna göre sarı kırmızılılar, Real Madrid'in kadroda düşünmediği Eden Hazard için İspanyol kulübüyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin olumlu geçtiği belirtilirken sarı-kırmızılılar İspanyol ekibine satın alma opsyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Mertens faktörü!

Gaatasaray, Real Madrid'de bekleneni veremeyen 31 yaşındaki kanat oyuncusunu ikna etmek için yakın arkadaşı Dries Mertens'i devreye sokacak.

Eden Hazard: "Son kararı Ancelotti veriyor"

İspanya basınından Marca'ya röportaj veren Eden Hazard, Carlo Ancelotti ile bir görüşme gerçekleştirdiğini şu ifadelerle özetledi:

"Carlo Ancelotti ile neden daha az oynadığım konusunda görüştük. Sezon öncesi bana daha fazla fırsat vereceği vaadinde bulundu. Gelinen noktada bunun böyle olmadığını anlıyorum.

Ancelotti'nin aynı soruyu cevaplayamadığını görüyorum. Belki de Dünya Kupası'ndan sonra her şey çok daha farklı olacak. Ben oynamak istiyorum ama son kararı hoca veriyor, biliyorsunuz."