Manisa'da korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşini takip edip...

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre Ali Alkan (40), takip ettiği boşanma aşamasındaki eşi Hülya Alkan'ı sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu. Göğsüne saçmaların isabet ettiği Hülya Alkan, kanlar içerisinde yere yığılırken Ali Alkan aynı tüfekle intihar girişiminde bulundu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsasultan Hastanesine kaldırılan Hülya Alkan burada hayatını kaybetti.

Eşini sokak ortasında vuran Ali Alkan'ın ise çenesinin tamamen parçalandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.