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Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ret! 'Bizi dürtmeye çalışmış'

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ret! 'Bizi dürtmeye çalışmış'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine ve İYİ Parti'ye Altılı Masayı terk etmeleri çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cevap verdi. Akşener, "Bizi dürtmeye kalkışmış. Erdoğan’ın yaptığı zikzaklara alıştık" dedi...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti'nin Altılı Masa ve bulunduğu muhalif konumu değiştirmesine yönelik çağrıda bulunmuş ve "Temenni ederiz ki gerek bu masayı terk etmek, gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" demişti.

Masaya oturan açılım yapan kendileri

İYİ Parti lideri Akşener, Erdoğan'ın bu sözlerine yanıt verdi. AK Parti'nin HDP ile anayasa değişikliği teklifi için masaya oturmasını hatırlatan Akşener, "Bizi dürtmeye kalkışmış. Erdoğan’ın yaptığı zikzaklara alıştık. Masaya oturan açılım yapan kendileri. İş zora düştü mü yerli ve milli ilan edilen biziz" dedi.

Erdoğan'ın onayına muhtaç değiliz

"Erdoğan'ın yerli ve milli ilan etmesine ihtiyaç duyan bir parti değiliz" diyen Akşener şöyle devam etti: "Biz bu ucube sistemin onaylandığı referanduma karşı koyan net bir partiyiz. Dün neyi savunduysak bugün de aynı şeyi savunuyoruz. Milletimizin geleceğinin heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık bundan sonra da olmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burada özellikle muhalefetin içinde, CHP’yi bir kenara koyalım, 6’lı masanın hepsini söylememe gerek yok, ama İP’in (İyi Parti’nin) bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" ifadelerini kullanmıştı. 

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