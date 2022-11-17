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Trabzonspor iki ismi KAP'a bildirdi! Sözleşmeleri uzatıldı

Trabzonspor iki ismi KAP'a bildirdi! Sözleşmeleri uzatıldı

Trabzonspor, milli futbolcu Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

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Trabzonspor, milli futbolcu Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'im sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığını KAP'a bildirdi.

Bordo-mavili ekipten KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre; oyuncuya, 2022-23 sezonunda 20.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır."

Hüseyin Türkmen'den 5 yıllık yeni imza
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Hüseyin Türkmen arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre; oyuncuya, 2022-23 sezonunda 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır."

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