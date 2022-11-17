Trabzonspor iki ismi KAP'a bildirdi! Sözleşmeleri uzatıldı
Trabzonspor, milli futbolcu Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı.Abone ol
Trabzonspor, milli futbolcu Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'im sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığını KAP'a bildirdi.
Bordo-mavili ekipten KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.
Buna göre; oyuncuya, 2022-23 sezonunda 20.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır."
Hüseyin Türkmen'den 5 yıllık yeni imza
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Hüseyin Türkmen arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.
Buna göre; oyuncuya, 2022-23 sezonunda 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır."