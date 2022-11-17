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Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri artıyor! Babası duyurdu: Avrupa'nın iki devi temasa geçti

Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri artıyor! Babası duyurdu: Avrupa'nın iki devi temasa geçti

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri artmaya devam ediyor. Her geçen gün adı farklı bir kulüp ile anılan yıldız futbolcunun babası Feyzullah Kadıoğlu'ndan ise çok konuşulacak transfer açıklaması geldi. Baba Kadıoğlu, İtalyan ekipleri Milan ve Napoli'nin kendisiyle temasa geçtiğini duyurdu. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de bu sezon gerek sol bekte gerekse sağ bekte ortaya koyduğu performansla takımın en önemli oyuncularından biri olan Ferdi Kadıoğlu'nun sergilediği çıkış ile birlikte Avrupa'dan talipleri de artıyor.

Hemen hemen her gün Avrupa'nın önemli bir kulübünün kendisini istediği yönünde iddialar ortaya atılan Ferdi için babası Feyzullah Kadıoğlu'nun yönetime ve yakın çevresine tüm Fenerbahçelileri rahatlatan açıklamalar yaptığı öğrenildi.

Milan ve Napoli'nin kendisi ile temasa geçtiğini belirten Feyzullah Kadıoğlu, "Bunlar güzel şeyler ancak oğlumun birinci önceliği Fenerbahçe. Bu yüzden tamamen Fenerbahçe'nin başarısına ve şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Ferdi'nin Kim Min Jae gibi her koşulda Avrupa'ya gitmek gibi bir kariyer planlaması yok. Önceliği Fenerbahçe'nin başarısı. Sezon sonu şampiyonluk yaşar, Avrupa'dan gene ciddi teklifler gelirse, Fenerbahçe de 'Git' derse ancak o zaman durum değerlendirmesi yapılır" dediği ifade edildi.

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