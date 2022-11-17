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CHP lideri Kılıçdaroğlu: Sarayda oturma niyetim yok, evimde oturacağım

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Sarayda oturma niyetim yok, evimde oturacağım

KİLİS'te vatandaşlarla buluşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, tüm sorunları Millet İttifakı olarak çözeceklerini dile getirdi ve "Benim saraylarda oturmak gibi bir niyetim yok. Saray falan değil, evimizde oturacağız. Eğer bu ülkede saraya birisi layıksa, o da bu ülkenin 85 milyonudur." dedi.

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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kilis'e gelen Kılıçdaroğlu, işletme sahipleri ve vatandaşlarla görüştü. Burada bir konuşma yapan CHP Genel lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı olarak bütün sorunları "tereyağından kıl çeker gibi çözeceklerini" dile getirdi ve şöyle devam etti:

"Saraylarda oturma niyetim yok"

Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Benim inancım budur. Bütün haksızlıkları gidereceğiz.  Önemli olan haksızlığa, hukuksuzluğa karşı çıkmaktır ve adaleti getirmektir. Ve adaleti bu ülkeye getireceğiz. Birlikte olmak isteyen, adaleti getirmek isteyen bütün kardeşlerime sesleniyorum, bize katılın.

Adalet istiyorsanız, esnafın hakkını istiyorsanız, işsizliğin hakkını istiyorsanız, çiftçinin hakkını istiyorsanız bize katılın. Güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz.

Benim saraylarda oturmak gibi bir niyetim yok. Saray falan değil, evimizde oturacağız. Eğer bu ülkede saraya birisi layıksa, o da bu ülkenin 85 milyonudur."

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