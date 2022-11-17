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"Süleyman Soylu rahatsız!" diyerek Erem Şentürk'ü kim tehdit etti?

Bir zamanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını kullanarak "Beyefendi rahatsız" diyenler, şimdilerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adını kullanıyor ve "Süleyman Soylu rahatsız" diyor. Hadi Özışık'ın programına konuk olan gazeteci Erem Şentürk böyle bir telefon aldığında saydırmaya başlıyor... Muhatabı ise R yapıp kem küm ediyor.

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Yaşanmış bir hikaye... Erem Şentürk, gazeteci Hadi Özışık'ın Youtube kanalında canlı yayın konuğu olur. Yayında gündeme dair her şey konuşulur. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya muhalefetin tavrı masaya yatırılır ve neden sürekli hakarete, küfüre maruz kaldığı anlatılır.
Program biter, Erem Şentürk'e bir telefon gelir... Arayan kişinin kimliği Erem Şentürk'te mevcuttur.... Aralarında şu konuşma geçer:
- Ne yaptın Erem kardeş?
- Ne yaptım kardeşim?
- Hadi Özışık'ın programına katıldın.
- Evet katıldım ne oldu?
- Başına iş açma.
- Neden kardeşim?
- Süleyman Soylu rahatsız.
- Neden rahatsız kardeşim?
- Hadi Özışık'ın yayınına katıldığın için.
- Öyle mi kardeşim. Ben o zaman bu yayının linkini sayın Soylu'ya gönderip kendisine sorayım neden rahatsız olduğunu.
- Abi, sayın bakanın seni aradığımdan haberi yok. Ben senin iyiliğin için aradım, uyarmak istedim.
Erem Şentürk bu konuşmanın ardından muhatabının R yaptığını görür ve burada yazamayacağımız ifadelerle saydırır ve telefonu kapatır.
Hikayenin tamamı budur.
Detayı ise Erem Şentürk'te mevcuttur.
Peki Soylu'nun bu olaydan haberi var mı?
Hiç sanmıyoruz, yani rahatsızlık duyduğuna ihtimal vermiyoruz.
Ve fakat olan bitenden haberdardır, nasıl bir önlem almıştır, Erem Şentürk'ü arayıp "Kimdir bu benim adımı kullanan namussuz?" demiş mi bilmiyoruz?
Hadi Özışık bu konuyu canlı yayında Mehmet Metiner'le konuştu.

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