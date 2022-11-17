BIST 4.571
DOLAR 18,62
EURO 19,31
ALTIN 1.056,27
HABER /  POLİTİKA

MHP'den Türk Tabipleri Birliği için kanun teklifi: 'Türk' ibaresi kaldırılsın

MHP'den Türk Tabipleri Birliği için kanun teklifi: 'Türk' ibaresi kaldırılsın

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Türk Tabipler Birliği'nden "Türk" ibaresinin çıkarılması için kanun teklifi verdi.

Abone ol

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği kanununda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Kanun teklifinde Türk Tabipleri Birliği ibaresinin 'Tabipler Birliği' olarak değiştirilmesi talep edildi.

MHP'li Taşdoğan'ın sunduğu kanun teklifinde sağlık çalışanlarının Türk Tabipler Birliği'ne üye olmasının zorunlu olmaktan da çıkarılması öngörüldü.

Söz konusu teklifin önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı tarafından komisyona sevk edilmesi bekleniyor.

Kimyasal silah iftirası

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iddiasını dile getirmesi üzerine tartışma başlamış MHP lideri Devlet Bahçeli de Türk Tabipleri Birliği'ndeki "Türk" ifadesinin çıkarılması gerektiğini ifade etmişti.

Başlatılan soruşturma sonrasında TTB Başkanı Fincancı da önce gözaltına almış ardından da tutuklanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul saldırısını yapan Ahlam Albashır YPG'li sevgilisi için yapmış ifadesinde YPG teklifini söyledi
İstanbul saldırısını yapan Ahlam Albashır YPG'li sevgilisi için yapmış ifadesinde YPG teklifini söyledi
G20 Liderler Zirvesi'nde kriz çıktı! Başbakanı böyle azarladı: "Her şey basına sızdırıldı ve..."
G20 Liderler Zirvesi'nde kriz çıktı! Başbakanı böyle azarladı: "Her şey basına sızdırıldı ve..."
Komşusuna güvendi sattığı evinde kiracı oldu Bursa'da hayalleri yıkılan öğretmen
Komşusuna güvendi sattığı evinde kiracı oldu Bursa'da hayalleri yıkılan öğretmen
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Dünü düşüşle kapadı güne düşüşle başladı! 17 Kasım altın şoke ediyor fiyatlara bakın
Dünü düşüşle kapadı güne düşüşle başladı! 17 Kasım altın şoke ediyor fiyatlara bakın
Bakan Ersoy duyurdu! Yabancı turist sayısında rekor
Bakan Ersoy duyurdu! Yabancı turist sayısında rekor
EYT prime takılanları etkileyecek mi? EYT düzenlemesinde en çok merak edilenler
EYT prime takılanları etkileyecek mi? EYT düzenlemesinde en çok merak edilenler
11 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü! 4. kattan düştü sebebi ise...
11 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü! 4. kattan düştü sebebi ise...
Sultan Alparslan'ın miğferinin altından yapılan Hatay'da kopyası sergileniyor
Sultan Alparslan'ın miğferinin altından yapılan Hatay'da kopyası sergileniyor
Kocaeli'de dini nikahlı eşinin 14 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulundu cezası...
Kocaeli'de dini nikahlı eşinin 14 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulundu cezası...
Almanya'da Türk bebek eşcinsel aileye verilmişti! Bakanlık harekete geçti flaş gelişme
Almanya'da Türk bebek eşcinsel aileye verilmişti! Bakanlık harekete geçti flaş gelişme
Tokat'ta katliam gibi olay! Köy muhtarı ve 2 kişi ağılda öldürülmüş olarak bulundu!
Tokat'ta katliam gibi olay! Köy muhtarı ve 2 kişi ağılda öldürülmüş olarak bulundu!