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İyi Partili Erozan İstiklal bombacısı için söyledi: Terörist olarak tanımlanması için elde ne delil var bilmiyorum

İyi Partili Erozan İstiklal bombacısı için söyledi: Terörist olarak tanımlanması için elde ne delil var bilmiyorum

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı düzenleyen Ahlam Albashır'a ilişkin olarak "Bu kadının terörist olarak tanımlanması için elde ne delil var bilmiyorum. Ama ben şu seçeneği de aklımızda tutalım; o kadın o paketin içinde ne olduğunu da bilmiyor olabilir. Bu konuda çok daha derine gidecek bir araştırma yapılması lazım" dedi.

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Halk TV'de Şirin Payzın'ın konuğu olan İyi Partili Ahmet Kamil Erozan, saldırıya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. 

Erozan'ın bombalı saldırıyı düzenleyen zanlı hakkındaki açıklamaları gündem oldu.

"O kadın elindeki paketin içinde ne olduğunu da bilmiyor olabilir"

Erozan bombalı saldırıyı düzenleyen Ahlam Albashır hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Yakaladılar, gözaltına aldılar, tutukladılar vesaire. Şimdi bu kadının terörist olarak tanımlanması için elde ne delil var bilmiyorum ama ben şu seçeneği de aklımızda tutalım demek durumundayım; O kadın elindeki paketin içinde ne olduğunu da bilmiyor olabilir. Yani sen bu paketi götür. Bu şeyleri biliyorsunuz, bu telefon üzerinden yapılan dolandırıcılıkları. Torbayı götür ağacın altına bırak. Ondan sonra başkası geliyor alıyor. Yani burada çok daha derine gidecek bir araştırmanın yapılması lazım. Bugün çok daha sıcak olay maalesef. Bunun emniyet makamları ve adli makamlar tarafından soruşturulmasının ayrıntısına girildiğinde karşımıza bambaşka bir isim de çıkabilir. "

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